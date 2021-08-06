ХК «Мурман» участвует в играх предварительного этапа Кубка России

Наша хоккейная команда провела три встречи. Среди соперников - московский «Динамо», сыктывкарский «Строитель» и казанский «Ак Барс – Динамо».

Встречи проходят на ледовой арене в Ульяновске. С обладателем кубка командой «Динамо» обновивший состав «Мурман» сыграл со счётом 5:2. Одержать победу у наших хоккеистов не получилось, но на льду они держались достойно.

Поражением завершилось и противостояние с сыктывкарским «Строителем» 2:6. А вот у клуба «Ак Барс – Динамо» ледовая дружина из Мурманска победу вырвала, оптимистичные 8:5 тому свидетельство.

Уже завтра, 7 августа, ХК «Мурман» сыграет с нижегородским «Стартом», а 9 августа с «Родиной» из Кирова.

Трансляции матчей организаторы ведут на YouTube на странице клуба «Волга» Ульяновской области.