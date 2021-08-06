День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.21 19:30
ХК «Мурман» участвует в играх предварительного этапа Кубка России
Наша хоккейная команда провела три встречи. Среди соперников - московский «Динамо», сыктывкарский «Строитель» и казанский «Ак Барс – Динамо».
Встречи проходят на ледовой арене в Ульяновске. С обладателем кубка командой «Динамо» обновивший состав «Мурман» сыграл со счётом 5:2. Одержать победу у наших хоккеистов не получилось, но на льду они держались достойно.
Поражением завершилось и противостояние с сыктывкарским «Строителем» 2:6. А вот у клуба «Ак Барс – Динамо» ледовая дружина из Мурманска победу вырвала, оптимистичные 8:5 тому свидетельство.
Уже завтра, 7 августа, ХК «Мурман» сыграет с нижегородским «Стартом», а 9 августа с «Родиной» из Кирова.
Трансляции матчей организаторы ведут на YouTube на странице клуба «Волга» Ульяновской области.
Комментарии
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Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
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