ХК «Мурман» в рамках суперлиги по хоккею с мячом встретился на домашнем поле с казанским «Ак Барс-Динамо»

Игра выдалась напряжённой.

По словам главного тренера «АкБарс-Динамо», соревноваться на выезде – дело непростое, ведь заполярный клуб собирает трибуны поддержки.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Болельщикам огромное спасибо, они молодцы, они приходят, болеют, причём болеют очень здорово».

Соперничество гостей из Казани с нашими хоккеистами ожидалось напряжённым, так и получилось уже в первом тайме. Дружина «АкБарс-Динамо» пробила оборону Мурмана.

Иван Максимов, главный тренер ХК «Ак Барс-Динамо»: «Мурман» очень сильно всегда играет дома при своих болельщиках, поэтому наша задача была, в первую очередь, нейтрализовать разыгрывающих игроков Мурмана, плюс трёх нападающих, которые постоянно меняясь создают давление и проблемы для оборонительной линии противника».

Во втором тайме казанцы получили шанс выйти вперед, но на 63-й минуте Данияр Самигуллин не попал в ворота.

Ответная атака мурманчан сократила разрыв в счёте до минимума. В команде «Мурмана» голы забили Андрей Климкин и Денис Горячев. Спустя два нелёгких, но плодотворных матча, наша команда проиграла казанскому «Ак Барс-Динамо» в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. Игра завершилась со счётом 2:3. По итогам битвы на льду «Мурман» занимает десятую строчку в турнирной таблице, «Ак Барс-Динамо» на две строчки выше - на восьмой.

В следующем матче, который состоится 18 января, мурманчане сразятся против московского «Динамо».