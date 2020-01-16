Обещают много, а как уж будет, не знаюГосдума дала согласие на назначение Михаила Мишустина премьером
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.20 19:30

ХК «Мурман» во время выездной игры уступил московскому клубу «Динамо»

Столичные хоккеисты одержали более чем убедительную победу. Встреча завершилась со счетом 12:3 в пользу москвичей. 

Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман»: «Просто перестали играть, будем разбираться, в связи с чем это происходит и произошло сегодня. Будем разговаривать с командой».

Серия игр «Мурмана» без побед составила уже восемь матчей. Начало сезона для нашего клуба можно назвать неудачным, сейчас команда находится на последнем месте турнирной таблицы. Свой первый матч после новогодних праздников хоккеисты сыграли 8 января против клуба «СКА-Нефтяник»,   а 11 января сошлись на поле с иркутским «Байкал-Энергия».

Ближайший домашний поединок  состоится совсем скоро - 29 января. На стадионе «Строитель» «Мурман» сойдётся с кемеровским клубом «Кузбасс», а 1 февраля с новосибирским «Сибсельмашем». Несмотря на серию поражений за любимую команду приходят поболеть немало поклонников хоккея с мячом.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
Илья
10.01.20 03:50
РАССЕЛЯТЬ нужно общаги, а не тратить сотни миллиардов на всякие "Ворота Арктики", да "Новые Мурмански". Сначала старый Мурманск нужно в порядок привести. Как говорил мой дед: "Если хочешь начать новую
Комментарий к новости:Глава администрации первый рабочий день 2020 года начал со встречи с горожанами
Александр
08.01.20 19:08
Подскажите, пожалуйста, как можно помочь малышу? Пришлите номер карты на почту aavasilenko@mail.ru вместе со свидетельством о рождении ребёнка и одним из паспортов родителей Помогу чем смогу- с миру
Комментарий к новости:Миша Жуков мечтает о рождественском чуде
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире23:05«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)03:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро вырос на 28 копеек, доллар подрос почти на 14 копеек-PRO ЭнергетикуМодернизация трёх водогрейных котлов на Мурманской ТЭЦ помогла ликвидировать дефицит тепловой мощности в центре города-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПроисхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 424 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика