ХК «Мурман» во время выездной игры уступил московскому клубу «Динамо»

Столичные хоккеисты одержали более чем убедительную победу. Встреча завершилась со счетом 12:3 в пользу москвичей.

Александр Кротов, главный тренер ХК «Мурман»: «Просто перестали играть, будем разбираться, в связи с чем это происходит и произошло сегодня. Будем разговаривать с командой».

Серия игр «Мурмана» без побед составила уже восемь матчей. Начало сезона для нашего клуба можно назвать неудачным, сейчас команда находится на последнем месте турнирной таблицы. Свой первый матч после новогодних праздников хоккеисты сыграли 8 января против клуба «СКА-Нефтяник», а 11 января сошлись на поле с иркутским «Байкал-Энергия».

Ближайший домашний поединок состоится совсем скоро - 29 января. На стадионе «Строитель» «Мурман» сойдётся с кемеровским клубом «Кузбасс», а 1 февраля с новосибирским «Сибсельмашем». Несмотря на серию поражений за любимую команду приходят поболеть немало поклонников хоккея с мячом.