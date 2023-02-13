ХК «Мурман» встретился на домашнем поле с клубом «Водник» из Архангельска

Игра проходила в рамках Чемпионата России.

Шансов победить у наших хоккеистов было немного, «Водник» входит в тройку сильнейших команд суперлиги и, как говорят болельщики, имеет более мастеровитый состав. Это показал и счёт игры. На табло, когда спортсмены ушли на перерыв, застыли цифры 0:3. «Мурман» сумел ответить нескоро, ворота соперника удалось распечатать только на 73-й минуте матча.

Следующий и последний мяч в ворота гостей наши закинули на 81-й минуте. В остальном же хозяева поля больше оборонялись, чем атаковали. Итоговый счёт 2:7 в пользу команды из Архангельска.

Следующие матчи ХК «Мурман» проведёт против кемеровского «Кузбасса» и новосибирского «Сибсельмаша» на выезде. Трансляции игр будут доступны в группе хоккейного клуба в социальной сети «ВКонтакте».

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Игра оставила двоякое впечатление… Сказать, что мы плохо играли, нельзя. Допустили много ошибок, «Водник» этим воспользовался очень здорово».