ХК «Мурман» встретился на домашнем поле с «Кузбассом» и проиграл лидерам первенства

Напомним команда из Кемерово - прошлогодний обладатель Кубка страны по хоккею с мячом и лидер турнирной таблицы нынешнего первенства.

Несмотря на статус, хозяева поля первыми распечатали ворота соперника, мяч нашим спортсменам удалось забить уже на 8-й минуте игры. На перерыв хоккеисты ушли со счётом 2:2.

А вот после матч для «Мурмана» пошёл не так успешно. Дружина «Кузбасса» начала атаковать, стремительно увеличивая отрыв. В итоге на табло застыли цифры 3:7 в пользу гостей «Строителя».

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Соперник мастеровитый, быстрый... На сегодняшний момент – поражение, тут ничего не скажешь».

Следующая игра на домашнем стадионе состоится 11 января. «Мурман» встретиться с красноярским «Енисеем». Начало матча в 18.30.