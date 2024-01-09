День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.01.24 19:30
ХК «Мурман» встретился на домашнем поле с «Кузбассом» и проиграл лидерам первенства
Напомним команда из Кемерово - прошлогодний обладатель Кубка страны по хоккею с мячом и лидер турнирной таблицы нынешнего первенства.
Несмотря на статус, хозяева поля первыми распечатали ворота соперника, мяч нашим спортсменам удалось забить уже на 8-й минуте игры. На перерыв хоккеисты ушли со счётом 2:2.
А вот после матч для «Мурмана» пошёл не так успешно. Дружина «Кузбасса» начала атаковать, стремительно увеличивая отрыв. В итоге на табло застыли цифры 3:7 в пользу гостей «Строителя».
Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Соперник мастеровитый, быстрый... На сегодняшний момент – поражение, тут ничего не скажешь».
Следующая игра на домашнем стадионе состоится 11 января. «Мурман» встретиться с красноярским «Енисеем». Начало матча в 18.30.
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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