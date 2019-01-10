ХК «Мурман» встретился с командой «официантов» из Казани

ХК «Мурман» дал бой казанским динамовцам во время очередной игры в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом. Неплохой результат показала заполярная команда в борьбе с лидирующим (по рейтингу турнирной таблицы) клубом.

В первом домашнем матче Чемпионата России по хоккею с мячом этого года на стадионе «Строитель» хоккейный клуб «Мурман» принял команду «Динамо-Казань». В этом сезоне соперники уже встречались на льду дважды. В сентябре на Кубке страны они сыграли вничью – 3:3, а в недавнем декабрьском поединке национального первенства северяне одолели динамовцев.

Третья игра получилась напряженной, особенно во втором тайме. Тренер команды «Динамо-Казать» остался недоволен игрой своих подопечных, так как этот матч вновь закончился ничьей - 4:4.

- Бывает команда личностей, а команда официантов играет на первенстве города или на первенстве водокачки. Вот у нас сегодня была команда официантов, кроме одного человека, - комментирует итоги игры Ильас Хандаев, главный тренер ХК «Динамо-Казань».

Имея 14 очков в активе, «Мурман» занимает двенадцатое место в турнирной таблице. К слову, казанские гости удерживают пятую строчку рейтинга. Совсем скоро северяне отправятся в Москву. 13 января они встретятся с сильным столичным соперником – ХК «Динамо». На счету этой команды всего два поражения в сезоне.