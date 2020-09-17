ХК «Мурман» занимает последнюю строчку турнирной таблицы

После дня отдыха на турнире первого этапа Кубка России по хоккею с мячом в Ульяновске хоккейный клуб «Мурман» ждала встреча с одним из сильнейших соперников московским «Динамо».

В первые полчаса «Мураман» даже выбился в лидеры матча со счётом 2:1, но динамовцы только разминались. На перерыв команды ушли уже со счётом 4:2 в пользу москвичей. Во втором тайме наверстать упущенное у наших хоккеистов не получилось, играли они вяло, потерпев поражение. Итоговые цифры на табло 3:8.

Сыграл «Мурман» и с командой «Строитель» из Сыктывкара. Встреча так же не увенчалась для ледовой дружины из Заполярья удачей. Итоговый счёт 3:2 в пользу соперников.

После шести проведенных игр в активе мурманской команды нет набранных очков. «Мурман» занимает последнюю строчку турнирной таблицы.