ХК «Мурман» завершил серию выездных матчей поражением в игре с командой «Ак Барс-Динамо»

Несмотря на 7 угловых, которые попытались реализовать наши хоккеисты на поле в Казани, уйти на перерыв с перевесом в голах «Мурману» не удалось. Счёт на табло застыл на отметке 4:1 в пользу хозяев арены.

Во втором тайме заполярные игроки попытались сократить разрыв, но не тут-то было. Матч закончился со счётом 7:3 в пользу «Ак Барс-Динамо».

Следующую игру «Мурман» проведёт 23 декабря в Мурманске против дебютанта Суперлиги по хоккею с мячом уфимского «Кировца». Начало на стадионе строитель в 18.30.