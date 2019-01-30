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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.19 19:30

Хлеб и знания: что едят мурманские школьники?

Глава администрации столицы Заполярья проверил, чем кормят мурманских школьников.

Семь лет назад в Мурманске был возрождён Центр школьного питания, который поставляет полуфабрикаты во все школы областного центра. Глава администрации города и депутаты регулярно проверяют, чем кормят юных северян. В этот раз представители власти посетили школу № 56.

- Сюда привозятся полуфабрикаты. Комбинат школьного питания готовит все продукты на уровень, что называется, до готовки, начиная от салата и заканчивая вторыми блюдами, - рассказал Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. – Процесс начинается рано утром, чтобы к завтраку всё было готово. Процесс не останавливается до тех пор, пока не закончилась учеба в школе.

Такая система позволила обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания детей. С момента создания центра не было зарегистрировано ни одного случая пищевого отравления.

- Мы анализируем абсолютно все стандартные и нестандартные ситуации, - отметила Антонина Климова, заместитель директора МАУО «Центр школьного питания». - Ежемесячно, ежеквартально проходят мониторинги качества. Это обязательно.

Школьники говорят, что еда вкусная, лучше, чем пиццы и гамбургеры. И по цене школьные обеды очень привлекательны - первое, второе, салат и компот в среднем стоят меньше 150 рублей.

- Котлета, гречка и салат, они вкусные и полезные, - делится с журналистами своими оценками меню юная северянка.

Меню для каждой возрастной категории разрабатывается с учётом калорийности суточного рациона. Питание в школе организуется по усмотрению родителей: оно может быть и трёхразовым, чтобы дети на занятиях были активными и не думали о булочках.

- У нас сначала завтрак, потом обед, потом, кто ходит на продленку, может записаться на полдник, - рассказывает школьница. – Нам дают пирожки, йогурт, кефир.

За последние годы в школе 3 56 проведена комплексная реконструкция пищеблока, установлено современное технологическое оборудование, отремонтирован обеденный зал. Большое внимание уделяется и культуре здорового питания - ребята участвуют в конкурсах и концертах и сами предлагают изменения в меню.

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
29.01.19 22:13
Вообще то я окончил школу № 27 в 1978 году и она уже тогда была имени Бориса Феоктистовича Сафонова .Что за чушь вы пишите ?
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Кристина
27.01.19 21:21
Спасибо!
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Иванова
27.01.19 20:56
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