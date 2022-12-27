Хмель за рулём до тюрьмы доведёт: в Мурманске сотрудники Госавтоинспекции задержали 65-летнего водителя в состоянии опьянения

Инцидент произошел в районе улицы Радищева.

В ночное время в районе улицы Радищева областного центра для проверки документов полицейские остановили автомобиль под управлением 65-летнего мурманчанина. Горожанин невнятно выражался и не смог предъявить права, от освидетельствования он отказался.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде, и прав его лишили ещё в конце прошло года.

Теперь правоохранители завели на нарушителя уже уголовное дело. Ему грозит до 2-х лет лишения свободы.