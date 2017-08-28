Хочешь быть здоров - выходи во двор!

В этот выходной день в Мурманске вновь провели праздник «Родной двор - родной город». Новый тур дворовых соревнований состоялся на улице Маклакова.

Позаниматься спортом на свежем воздухе пришли юные жители Восточного микрорайона и их родители. Разделившись на несколько команд, они активно участвовали в различных соревнованиях. Но малышам по душе пришлись весёлые эстафеты.

Всего в этом сезоне состоится около 30 туров соревнований «Родной двор – родной город». Решающий финальный этап, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на октябрь. Подведение итогов традиционно состоится в канун Дня города.

Благодаря реализации программы «Комфортная городская среда» в столице Заполярья появляется всё больше площадок для проведения уличных состязаний, отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска.