Хочешь на Марс? Надо идти в «Плазму»

Интерактивная выставка «Космодрайв» продолжает работать в Мурманске. Прикоснуться к бескрайним просторам космоса, почувствовать себя в роли астронавта, понаблюдать за рождением Вселенной и даже прогуляться по поверхности Марса - всё это можно в торгово-развлекательном центре «Плазма».

У мурманчан всё ещё есть уникальная возможность слетать в космос не покидая пределов родного города. Для этого достаточно лишь посетить интерактивную выставку «Космодрайв», которая работает на первом этаже торгово-развлекательного центра «Плазма».

Альфия Рахматуллина, управляющая выставкой «Космодрайв»: «Одним из самых интересных экспонатов является, конечно же, зона виртуальной реальности, где вы можете очутиться на станции МКС или выйти в открытый космос. Плазма-комната, где можно потрогать колбы с плазмой и посмотреть, как это действует. Также, думаю, взрослым будет интересно покататься на гироскутере и почувствовать, подходят ли они для полётов в космос или нет».

Чтобы посетители прониклись всей мощью и красотой бескрайнего космоса, на выставке используются новейшие технологии. Например, при помощи виртуальной реальности можно посетить международную космическую станцию и даже поучаствовать в ликвидации ЧП на борту. Есть на выставке и робот, с которым можно побеседовать на космические темы.

Лев Вишняков, посетитель парка «Космодрайв»: «Мне понравился робот».

«Космодрайв» интересен будет не только детям, но и взрослым. Например, здесь можно испытать на себе элемент тренировки космонавтов: покрутиться на центрифуге. Также есть возможность поэкспериментировать со статическим электричеством.

Мария Чупракова, посетительница парка «Космодрайв»: «Там светодиодики. Я встала на катушечку Теслы, на какую-то мини катушечку, и руками их зажигала».

Инна Канева, сотрудница парка «Космодрайв»: «Мне нравятся все аттракционы здесь. Но любимая будет, наверное, зона виртуальной реальности - очки виртуальной реальности, которые погружают полностью в какой-то виртуальный мир. Соответственно, всё такое красочное, яркое. Это очень интересно. Как для взрослых, так и для детей».

Также на интерактивной выставке проводятся мастер-классы. Ребята смогут порисовать 3Д-ручкой, сделать свой индивидуальный шлем и создать космос в пробирке. После такой экскурсии у молодых мурманчан обязательно проснётся интерес к космической тематике.

Никита Палетов, посетитель парка «Космодрайв»: «Там космические корабли. И там летают на ракетах. На Марсе там...».

Желающим посетить «Космодрайв» стоит поторопиться. Уедет от нас интерактивная выставка 24 февраля. Напомним, найти кусочек космоса на Земле можно на первом этаже торгово-развлекательного центра «Плазма».