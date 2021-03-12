Северная природа не балует яркими красками, особенно в зимний период. Чтобы хоть как-то помочь горожанам более позитивно воспринимать действительность, панельные дома в нашем регионе начали красить разными цветами и украшать рисунками. Редакция «Арктик-ТВ» решила узнать у мурманчан, нравится ли им такое решение, хотели ли бы они изменить облик столицы Заполярья? И вот какой получили срез мнений:

- Эти серые скалы параллельно с нашими домами, ну, просто однотонность полностью.

- Вот такого хотя бы цвета, хоть один дом был бы в городе. Уже веселее будет. А то идёшь, а вокруг однотонность, серость.

- К сожалению, новостроек практически нет и фасады не реставрируются, поэтому облик немного староват, но декорации, особенно зимой, немного красят.

- Хотелось бы, наверное, более ярким и, наверное, от серости нужно избавляться, мы всё-таки живем за Полярным кругом, хочется ярких красок.