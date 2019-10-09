Ход благоустройства дворовых территорий обсудили в облдуме

Повышение качества и темпов благоустройства дворовых территорий стало темой отдельного заседания комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы.

Депутаты не впервые обсуждают эту тему, они намерены аккумулировать инициативы и направить их правительству региона. По данным Минстроя, за последние три года в области отремонтировали 267 дворов, но, в ряде муниципалитетов, это не капитальный ремонт, а частичный. Объем финансирования из всех уровней бюджетов - более миллиарда рублей, но учитывая масштаб проблемы, этих денег недостаточно. Депутаты отметили, особое внимание при планировании благоустройства нужно уделить не только ремонту пешеходных зон, проездов и проходов, но и созданию инфраструктуры: зон отдыха и детских площадок. Ближайшее время состоится еще одно заседание по этой теме, депутаты намерены окончательно сформулировать комплексное обращение к руководству области и принять решение о его передаче.