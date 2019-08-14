Ход избирательной кампании проверил представитель Центральной избирательной комиссии РФ

Член Центральной избирательной комиссии РФ Сергей Сироткин проверил уровень подготовки избирательной комиссии к выборам, назначенных на 8 сентября. В рамках рабочего визита в Мурманскую область он встретился с кандидатами в депутаты мурманского горсовета. Во время обсуждения участники предвыборной гонки, выдвинутые политическими партиями, а также самовыдвиженцы, смогли задать все интересующие их вопросы по агитации.

«По встречам, которые я провёл, я уже могу сказать, что весь выборный процесс находится в правовом поле, - отмечает Сергей Сироткин, член Центральной избирательной комиссии РФ. – Некоторые кандидаты говорят, что есть административный ресурс, но он не зашкаливает и не выходит за рамки правового поля. Он используется в рамках закона, его трудно ощутить, а конкретных фактов нет».

До выборов в Совет депутатов города Мурманска осталось меньше месяца. Избирательная комиссия работает в штатном режиме, специалисты делают всё, чтобы предстоящие выборы прошли без нарушений фальсификации голосов, «каруселей» и других нечестных методов.

«Все кандидаты зарегистрированы на сегодняшний день, - отмечает Нина Тихомирова, председатель Мурманской территориальной избирательной комиссии. - Всего 142 кандидата, один снял свою кандидатуру после регистрации по семейным обстоятельствам. Сейчас идёт работа «в полях», ведётся агитация за себя, а у нас больше техническая работа».

В списках зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета депутатов города Мурманска самому молодому претенденту 19 лет, а самому старшему - 74. Напомним, выборы в горсовет областного центра состоятся в единый день голосования - 8 сентября.