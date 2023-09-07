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Ход подготовки объектов теплоснабжения Мурманска к предстоящей зиме оценила областная комиссия
Руководители мурманских котельных отчитались о готовности к работе в предстоящем отопительном сезоне.
На котельных АО «Мурманэнергосбыт» «Северная» и «Роста» произведён ремонт дефектных участков тепловых сетей после проведения испытаний на прочность, восстановлена изоляция труб, проведена ревизия и ремонт другого оборудования. Все плановые работы для входа в отопительный период выполнены на 100%.
В рамках ремкампании на Мурманской ТЭЦ заменён без малого километр теплосети, проведена чистка и ремонт газоходов котлов на всех теплоисточниках. Создан аварийный запас материально-технических ресурсов.
Энергетики рапортуют о готовности подачи ресурса в многоквартирные дома Мурманска.
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