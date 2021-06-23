Ход работ по благоустройству общественных и дворовых территорий в Александровске не удовлетворяет власти муниципалитета

В ЗАТО Александровск продолжаются запланированные на летний период работы. В частности, это касается исполнения договоров на благоустройство общественных и дворовых территорий, а также ремонтов муниципальных дорог.

В Гаджиево этим летом будут отремонтированы два участка дорог. Сейчас дорожники трудятся на улице Преминина. В их задачу входит капитальный ремонт дорожного полотна с установкой бордюрного камня. Здесь, к счастью, работа идёт полным ходом, чего, увы, не скажешь о Снежногорске. Подрядчик заявился на оба города один и тот же, но если в Гаджиево и люди, и техника участие в процессе принимают активное, то с городом судоремонтников дела обстоят куда печальнее.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Работы идут тяжело, подрядчик неактивно реагирует на замечания, что приводит не только к административной ответственности, выписывается штраф».

Хуже всего, что чревата ситуация незавершёнными в сезон работами. Не укладывается в сроки и мурманский подрядчик, заявившийся на ямочные ремонты автодорог в Полярном. А ведь штрафы грозят не только за срывы сроков исполнения. Как гласит народная мудрость, поспешишь – людей насмешишь.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «На каждый контракт существуют гарантийные обязательства сроком до трёх лет, в случае некачественно выполненных работ организации будут переделывать ремонты за их счёт».

Благодаря участию большого ЗАТО во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в Гаджиево началось преображение центральной набережной, а в Снежногорске компания «Альп-стар» уже приступила к укладке тротуарной плитки на площади имени Валентина Мурко, с которой в последствии начнётся зона сквера «Снежный». Однако и тут пришлось столкнуться с небольшой, но устранимой проблемой.

Андрей Волков, директор отдела капитального строительства ЗАТО Александровск: «Сейчас решаем вопрос о закрытии и усилении данных трубопроводов для того, чтобы осуществить утрамбовку грунтов для укладки плитки. Если этого не сделать, то при утрамбовке возможно повреждение данных труб».

Лето, заключил руководитель отдела капитального строительства, обещает быть продуктивным. В этом году продолжится благоустройство дворов в городах, реконструкция и установка детских и спортивных площадок. Капитальный ремонт ожидает дворовые территории в Полярном и Снежногорске.