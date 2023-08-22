Ход работ по ремонту дворовых территорий проверил глава администрации города Мурманска

Юрий Сердечкин посетил двор на улице Скальной. Работы здесь уже завершены. Эту территорию выбрали жители областного центра ещё в апреле с помощью голосования на портале «Наш Север».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Слишком большое количество накопленных проблем во дворах. Сделать благоустройство комплексное одновременно везде невозможно. При этом мы понимаем, что часть дворов находится в таком состоянии, что проехать весьма проблематично. Поэтому программа по поддерживающему ремонту снимает текущую проблему, она позволяет двору стать чуть комфортнее. В первую очередь это вопрос безопасности».

Напомним, программа реализуется за счёт регионального бюджета с целью поддержать управляющие компании. Всего в рамках инициативы будут отремонтировано 147 участков общей площадью более 17,5 тысячи квадратных метров.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Нужно помнить, что поддержание придомового имущества в надлежащем состоянии - это обязанность собственников. Но мы понимаем, что достаточно много накопившихся проблем во дворах. Поэтому такая программа и реализуется. Я уверен, что мурманчане её поддержат, если будет такая возможность, то мы продолжим её в следующем году».