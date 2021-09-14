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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.21 19:30

Ход работ по установке новых индивидуальных тепловых пунктов в МКД Ленинского округа Мурманска проверил глава региона Андрей Чибис

Новый тепловой пункт уже установили в доме №14 по улице Александрова, в котором дурно пахнущая горячая вода много лет вынуждала жильцов тратиться на дорогостоящие бытовые бойлеры, без которых простая задача принять ванну или же банально умыться превращалась в приключение. Сложно поверить, но долгие годы на эту проблему и страдания жителей Ленинского округа Мурманска почти не обращали внимания.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первоначально,  предыдущие руководители, в том числе руководители администрации города, сказали, что это невозможно сделать, ничего не получится, много раз считали, пытались, с иностранцами разбирались – не летает. Новый руководитель АО «МЭС» пришел с этой инициативой, сегодня мы видим практическую реализацию. Сегодня уже у 15 домов оборудование смонтировано, ведётся пуско-наладка. Фактически у людей уже есть нормальная, чистая горячая вода».

Переход на закрытую систему теплоснабжения позволит мурманчанам не только наслаждаться чистой водой, но и существенно снизить затраты на её использование.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «Там установлена диспетчеризация компании «Спутник». Это отечественная компания. Она обеспечивает возможность реагирования на объём отбора воды. Ночью немногие пользуются водой, поэтому автоматически подача теплоносителя резко уменьшается, что позволяет экономить на использовании тепла в данном доме».

Установка новых тепловых пунктов осуществляется строго по плану.  В этом году перевести на закрытую систему теплоснабжения должны 29 домов, модернизировать весь Ленинский округ Мурманска планируется в течение пяти лет.

Андраник Мусатян, генеральный директор ГОУП «Мурманскводоканал»: «Я знаю, многие люди не верят, говорят: «Мы не знаем». Сейчас мы опубликуем в своей группе интерактивную карту, чтобы каждый видел, когда его дом подключается к новой системе подготовки горячей воды».

Благодаря такой карте любой мурманчанин, живущий в Ленинском округе и микрорайоне Росляково, может без труда узнать, в каком году из его крана потечет горячая вода без запаха и цвета.  Информация размещена в группах АО «Мурманэнергосбыт», ГОУП «Мурманскводоканал» и на портале «Наш Север».

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