Ход восстановления сгоревшего дома проверили городские власти

Пожар в доме № 10 на улице Володарского мурманские спасатели запомнили надолго, бороться с огнем им пришлось сутки. Но куда труднее жителям подъезда, который выгорел почти полностью.

О том, каким этот пострадавший от пожара подъезд был в феврале прошлого года, свидетельствуют страшные фотографии, как будто нарочно напечатанные в чёрно-белом цвете. Провалы в деревянных перекрытиях, выгоревшие стены и кровля. Даже сейчас, когда масштабный восстановительный ремонт почти завершён, кое-где на стенах заметны следы гари.

- По состоянию на сегодняшний день, а сегодня 10 декабря, у нас нет сомнений, что ремонт квартир будет завершён в следующем году, - отмечает Евгений Никора избранный глава администрации города Мурманска.

Чтобы справиться с пожаром на Володарского, 10, специалисткам экстренных служб понадобилось больше суток. Все дело в сухих деревянных перекрытиях, огонь в таких условиях распространялся молниеносно. Определить причину возгорания экспертам не составило большого труда: из квартиры № 28, где проживала пенсионерка, спасатели достали старенький холодильник. Одно короткое замыкание и стены полыхнули как спичка.

Спасти пожилую женщину, которую оперативно доставили в больницу, так и не удалось. О том, что когда-то в злополучной для всех жителей четвёртого подъезда произошло ЧП, говорит установленная ещё в советское время табличка со списком квартиросъёмщиков. Этот раритет никто из строителей пока не трогал.

«За последние годы это 4-й сгоревший дом, - заметил Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск. – Строители здесь со своими задачами справляются».

Глава города прокомментировал и ситуацию с домом № 6 по улице Свердлова. В марте прошлого года здесь произошёл взрыв бытового газа. Разрушенными оказались несколько этажей. Позже пострадавшую часть здания законсервировали. «Конкурсные процедуры закончились, за дальнейшим ходом восстановительных работ мы должны следить внимательно», - говорит Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск.

Что же касается дома на улице Володарского, то администрация города предоставила жителям разрушенного подъезда жильё в маневренном фонде, помогла перевезти оставшиеся вещи. Город договорился с Фондом капитального ремонта, разделив финансирование восстановительных работ.

«Очень важно, что мы впервые решаем этот вопрос совместно с Фондом по капитальному ремонту», - отметил Евгений Никора, избранный глава администрации города Мурманска.

Спустя год люди вернуться в свои квартиры, многие наверняка не поверят в такую удачу. Впрочем, собственникам ещё предстоит потрудиться над созданием уюта в жилье, так как помещения рабочие сдают под чистовую отделку. Стелить напольные покрытия и клеить обои придётся самим.