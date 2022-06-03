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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.22 19:30

Ходили по минному полю! В Кильдинстрое стартовал региональный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»

Ходить по минному полю пришлось участникам военно-спортивной игры «Победа», причём на этом их приключения не закончились. Команды школьников со всей Мурманской области пытались узнать, кто быстрее, выше, сильнее и, кто достоин представлять наш регион на Всероссийском этапе в Москве.

Школьные команды Заполярья продемонстрировали как умения в спортивно-военной подготовке, так и свои знания в области истории.

Ходить по минному полю пришлось участникам военно-спортивной игры «Победа», причём на этом их приключения не закончились. Команды школьников со всей Мурманской области пытались узнать, кто быстрее, выше, сильнее и, кто достоин представлять наш регион на Всероссийском этапе в Москве.

Сергей Тян, член регионального штаба движения «Юнармия» Мурманской области: «У нас здесь проходят четыре этапа – это строевая подготовка, квест, они рассказывают про вооруженные силы. Также у нас огневая эстафета, которую сейчас показываем и большая военизированная эстафета, которая состоит из 11 этапов. Всё это они должны пройти: разминировать мины, разобрать автомат, стрелять на точность, хорошо маршировать».

Военно-спортивная игра «Победа» проводится в России уже более 20 лет. Она продолжает традиции легендарной «Зарницы», на которой выросло несколько поколений патриотов.

Линар Биктимеров, участник игр (г. Апатиты): «В детстве все любят полазать, здесь, можно сказать, тоже самое, но гораздо масштабнее. В общем, весьма завораживающие впечатления, адреналин подскакивает».

Большинство ребят, которые приехали побороться за место в финале, уделяли тренировкам по несколько часов в день. Многие движения отточены до мастерства, однако, лишить места на пьедестале, по словам капитанов команд, может банальное отсутствие дисциплины.

Александр Шурухин, участник игр (г. Мончегорск): «Это ответственность большая, особенно, когда никто не слушает, что им говорят. Приходится повышать голос».

Участие в масштабной эстафете принимали не только парни, но и девушки. К примеру, для Елизаветы Лисиченко армейская дисциплина – дело привычное.

Елизавета Лисиченко, участник игр (г. Ковдор): «У меня старший брат ходил, мне очень нравилось смотреть военные фильмы, смотреть что-то военное. Всё время присутствовала на соревнованиях брата, различных мероприятиях. Мне это всё нравилось, и я решила тоже пойти».

Военно-патриотическая игра – это настоящая закалка для ребят. Они показали свои силы и умения в строевой, санитарной и военно-прикладной подготовках. Какими бы не были результаты, организаторы уверены, проигравших в «Победе» не бывает.

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