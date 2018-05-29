Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии

Интернет-СМИ назвали имя одного из кандидатов на должность главы УМВД по Мурманской области. Им может стать Виталий Зайков, глава полиции МВД Карелии.

Виталий Зайков начинал свою карьеру в органах в 1994 году, работал в отделении уголовного розыска Лоухского района МВД Карелии. С 2009 года возглавлял Управление уголовного розыска Карелии. А в июне 2011 года стал заместителем начальника полиции по оперативной работе. С 2014 года возглавляет полицию МВД Карелии.

СМИ республики сообщают, что отличительная черта Виталия Зайкова, помимо профессионализма, исключительная самостоятельность. Он не заводит близких отношений с руководством регионов и муниципалитетов на местах своей службы.

Официальной информации по поводу возможного назначения Зайкова на должность главы УМВД России по Мурманской области пока нет. За комментариями мы обратились в пресс-службу полиции Карелии, но там сообщили, что такой информацией не обладают.

Если сообщение о назначении подтвердится, то редакция «Арктик-ТВ» надеется, что новый руководитель не повторит ошибки и судьбу генерала Баталова и не допустит нарушений, типичных для своего предшественника, отправленного в досрочную отставку, в том числе благодаря журналистскому расследованию корреспондентов нашего телеканала, опубликовавших серию разоблачительных материалов «Бизнес-МЕНТ».