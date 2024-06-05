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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.06.24 19:30

Ходят слухи тут и там, или Мурманчане недовольны стройкой на улице Шабалина

Сквер на улице Шабалина давно стал любимым местом отдыха для жителей 310 микрорайона. Обустроенная аллея с лавочками, рядом детская площадка, а в центре бюст дважды Героя Советского Союза Александра Шабалина.

Благоустроенную площадку торжественно открыли ещё в 2018 году. Но недавно рядом началась новая стройка, а горожане из соседних домов начали бить тревогу.

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «Две-три недели назад, может, и месяц, когда установили забор, естественно, люди начали задавать вопросы: «Что здесь будут строить?». Это естественно, так как хочется узнать и понимать, что будет здесь происходить.

Юлия и Иван, местные жители: «У нас почему-то в сквере можно построить торговый центр! Даже пусть без алкоголя - это наше предположение. Так можно? Хотелось бы услышать ответы на эти вопросы».

Иван Курка, активист: «Я от лица своего, от лица жителей Первомайского округа и от жителей улицы Шабалина против, чтобы здесь строили «разливайку» и всё остальное».

Местный активист Иван Курка уже обратился во многие инстанции: Министерство строительства и областную прокуратуру, чтобы ведомства препятствовали строительству. Он, как и многие жильцы домов на улице Шабалина, сомневается в законности данной стройки, ведь она будет находиться в непосредственной близости к детской площадке и скверу.

Для того, чтобы развеять все слухи, с жителями встретились представители администрации города.

Татьяна Соловьева, исполняющая обязанности председателя комитета территориального развития и строительства администрации города Мурманска: «По вопросу выдачи разрешения на строительство в настоящее время все нормы градостроительного законодательства соблюдены. Оснований для отказа в данном строительстве у комитета не было».

Местные жители обеспокоены не столько самим фактом строительства, сколько тем, что здесь вырубили зелёную зону. Впрочем, некоторые из пришедших предпочли бы парковку предприятию розничной торговли, ради которой бы тоже пришлось срубать деревья.

Евгений Филиппов, заместитель начальника управления Первомайского округа города Мурманска: «Ни одно строительство у нас, в основном, без этого не обходится. Но по законодательству Мурманской области за вырубку этих деревьев будет проведено компенсационное озеленение один к пяти. Видовой состав деревьев, который будет высажен, мы с активными жителями данного района согласуем, какие это будут деревья – сирень или ещё какие-то сорта».

Также мурманчан очень беспокоил вопрос: не превратят ли строящееся здание в питейное заведение.

- Сейчас в частных домах нельзя, а это отдельно стоящее здание будет. И сто процентов там будет «наливайка».

Но у администрации чёткий ответ на возникшие среди горожан слухи.

Евгений Филиппов, заместитель начальника управления Первомайского округа города Мурманска: «Разрешение на строительство выдано под предприятие розничной торговли».

Алена Веко, директор Первомайского Дома детского творчества: «За что переживают жители? Чтобы это не было очередной, скажем так, в простонародье, «наливайкой». Но администрация чётко дала понять, что «наливайки» здесь не будет».

Более того, чтобы торговать алкоголем любому магазину нужна лицензия. Орган, который её выдает в регионе, в любом случае проверит соблюдение всех норм и правил - будь то соседство с детскими площадками или образовательными учреждениями.

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