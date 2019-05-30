Хоккеист Андрей Климпарский – гость программы «Проще говоря»

Новым героем программы «Проще говоря» станет капитан хоккейной команды Андрей Климпарский. В беседе с Еленой Щетинниковой пойдёт разговор о том, каково играть против Владимира Путина, что значит быть ветераном хоккея и почему мальчикам стоит выбрать этот суровый вид спорта.

- Главный матч для тебя?

- Ты выходишь, против тебя идёт президент, справа и слева у него Бурэ, Каменский, в обороне Фетисов, Касатонов…

- Почему в Заполярье самый дорогой лёд в стране и сколько он стоит?

- У нас сопоставимо, наверное, с арендой в Сочи Большого ледового олимпийского дворца.

- И можно ли хоккеиста узнать по походке?

- Огромные накаченные тренированные и здоровенные ноги. Я бы лично сразу хоккеиста определил по походе, ну, и по отсутствию зубов и шрамам на лице.

Обо всем этом и о многом другом пойдёт разговор сегодня, 30 мая, в программе «Проще говоря» с хоккеистом Андреем Климпарским. Посмотреть выпуск можно в эфире телеканала «Арктик-ТВ» в 20.00 и на сайте арктик-тв.рф