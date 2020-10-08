Хоккеист из Мурманска теперь играет в одном из клубов НХЛ

18-летний Ян Кузнецов стал 11-ым хоккеистом из Мурманска, которого задрафтовал клуб НХЛ. Во втором раунде под 50-ым номером его выбрал «Калгари Флеймс».

Молодой человек признается, что очень счастлив попасть именно в эту команду. Ян готов много работать и совершенствоваться, чтобы оказаться полезным своему клубу.

Мурманчанин играет в США с 2018 года. Выступая за университет Коннектикута, он стал вторым защитником-бомбардиром команды.