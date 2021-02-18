Хоккеистки из Мурманской области завоевали «серебро» на турнире Патриарха в Москве

В сердце столицы на Красной площади большой праздник русского хоккея - XI Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси среди школьников. Сборная команда по хоккею с мячом, составленная из воспитанниц спортивных школ Мончегорска и Мурманска, стала серебряным призёром турнира.

В первой же игре наша команда девочек уверенно победила соперниц из Всеволожска со счётом 5:1. Все мячи забила Юлия Шестакова и сейчас по количеству голов она находится на втором месте среди всех игроков турнира. Северянки сыграли ещё две игры, в которых вырвали одну победу и вышли в финал. Однако в матче за первое место заполярные спортсменки не смогли преодолеть сопротивление «Звезды Урала» и проиграли 1:2.

Сборная команда воспитанниц спортивных школ Мончегорска и Мурманска стала серебряным призёром турнира. В прошлом году спортсменки, играя на турнире впервые, так же заняла второе место.