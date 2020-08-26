Хоккеисты арктической группировки Северного флота вышли в финал турнира «Кубок Северных городов»

Флотская команда с разгромным счётом победила команду «Талнах» и вышла в финал турнира «Кубок Северных городов». Североморцы поразили ворота соперников 10 раз, пропустив при этом только одну шайбу.

Напомним, турнир проходит в Дудинке. И уже скоро военные моряки поборются за первое место. Всего в турнире участвуют четыре команды из Дудинки, Норильска, Талнаха и Североморска.