Хоккеисты «Арктики» не смогли осилить «Полёт»

Ученица проекта «Академии телевидения» Софья Климкова интересуется хоккеем, поэтому она и отправилась в Ледовый дворец Мурманска, чтобы поболеть за наших ребят и подготовить репортаж: - Спустя 20 секунд хоккейный клуб «Арктика» забивает первую шайбу в ворота соперника. Болеем за наших!

В эту субботу игра «Арктики» против рыбинского «Полёта» началась с шайбы, которую в ворота соперников забил наш хоккеист Иван Филин. Вероятно, парня воодушевила победа, которую «Арктика» заполучила днём ранее, сыграв с лидером Западной конференции Первенства НМХЛ со счётом 5:4 в нашу пользу.

- В чём команда преуспела по сравнению с прошлой домашней серией игр?

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению ХК «Арктика»: «Прошлая домашняя серия была такой же напряжённой, как и нынешняя. Но сейчас мы играем с чемпионами прошлого года - с хоккейным клубом «Полёт» из Рыбинска. Выездные серии закончились переменным успехом. Мы одну игру проиграли в Рыбинске, одну выиграли, а вчера был напряжённый и очень захватывающий матч, в котором наша команда одержала победу».

Однако, во второй день «Полёту» отступать было некуда, ведь для соперников в этом матче решалось всё: или они занимают первое место на Западе или их обойдут. С такой мотивацией они за половину первого периода забросили 4 шайбы в наши ворота. Сказалась и поддержка болельщиков, которые приехали поддержать своих из Рыбинска:

- Я гость вашего города. Сам проживаю в Ярославской губернии, поэтому рыбинский «Полёт» пока ведёт игру, поэтому я очень доволен.

Первый период завершился со счётом 1:5 в пользу «Полёта».

Александр Таранец, нападающий ХК «Арктика»: «Соперник много играет в нашей зоне, хороший соперник».

- Справитесь после первого периода?

- Будем стараться, туда наваливать шайбу, в их зону переводить игру.

За оставшиеся два с половиной периода соперник отличился ещё трижды, на что наша команда ответила заброшенными шайбами.

В итоге «Арктика» уступили рыбинскому «Полёту» со счётом 3:7. Игра была напряженной и интересной.

Теперь хоккейным клуб «Арктика» ждут игры плей-офф. Первые матчи пройдут в Мурманске 11 и 12 марта. Нашим соперником станет хоккейным клуб «Юнисон-Москва».

Остаётся пожелать победы «Арктике».