Хоккеисты «Арктики» проиграли и второй домашний матч с ХК «Брянск»

На родном поле матчи «Арктики» как-то не задались: первую встречу против команды из Брянска мурманские хоккеисты, несмотря на упорную борьбу, проиграли - итоговый счёт на табло застыл на отметке 2:4. Во второй день отыграться у наших тоже не получилось.

Напомним, клубы выступают в Национальной молодёжной хоккейной лиге.

На родном поле матчи «Арктики» как-то не задались: первую встречу против команды из Брянска мурманские хоккеисты, несмотря на упорную борьбу, проиграли - итоговый счёт на табло застыл на отметке 2:4. Во второй день отыграться у наших тоже не получилось.

Впрочем, «Арктика» была близка к ничьей, но и эта встреча закончилась со счётом 2:3 в пользу гостей.

Это четвертое по счёту поражение заполярного клуба.

Возможность показать себя снова будет у наших хоккеистов 3 и 4 ноября, когда в гости к мурманчанам приедет хоккейный клуб «Видное».

Даниил Сибгатуллин, нападающий ХК «Арктика»: «Я хотел бы обратиться к болельщикам. Хотел бы извиниться… Поработаем над ошибками и всё придёт».