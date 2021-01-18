Хоккеисты «Мурмана» на своём поле проиграли лидерам чемпионата

ХК «Мурман» сошёлся на домашнем поле с действующим чемпионом суперлиги по хоккею с мячом - хабаровской командой «СКА-Нефтяник».

Несмотря на не совсем равный уровень команд, вышедших на поле стадиона «Строитель», первый период мурманские хоккеисты сыграли более чем достойно, уйдя на перерыв с лидирующим счетом 3:2. Но спортсмены из Хабаровска не зря носят чемпионский титул. После отдыха они уверенно начали отыгрывать потерянные позиции, забив 8 мячей в ворота «Мурмана».

Итоговый счет на табло составил 5:8 в пользу гостей.

Следующий матч чемпионата заполярные хоккеисты проведут 20 января. В Мурманске они встретятся с иркутской командой «Байкал-Энергия».