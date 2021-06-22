Хоккеисты «Мурмана» начали готовиться к новому сезону

И пока на улице лето, спортсмены тренируются на поле, чтобы не потерять сноровку. Кстати, наставляет их новый главный тренер из Архангельска.

Лето хоккеистам не помеха. Пока тренировки на льду не проводятся, спортсмены следят за физической формой на земле. Пока они были в отпуске, то поддерживали форму самостоятельно в зале. Теперь началась большая общая работа - подготовка к играм.

Олег Тарнаруцкий, капитан ХК «Мурман»: «Сейчас тренируемся раз в день. Потом, может быть, перейдём на двухразовые тренировки, чтобы полностью заложить базу к сезону. Тем более Кубок России стартует непривычно рано для нас. Поэтому ситуация требует особого подхода к тренировочному процессу».

Действительно, в этом году Кубок стартует рано. Поэтому встанут на коньки хоккеисты «Мурмана» уже 12 июля. Сначала ледовые тренировки, а в конце июля – игры. Отметим, что в этом году обновился состав команды. И все участники настроены на отличный результат.

Александр Усов, защитник ХК «Мурман»: «В этом году мы заключили контракт. Поступило предложение, я согласился. Приехал сюда помогать Мурманску занимать более высокие места».

Артем Шеховцов, нападающий ХК «Мурман»: «Прогнозировать не очень хорошее дело, не все любят говорить наперед. Безусловно, будем стараться радовать болельщиков и отдаваться игре, пытаться выигрывать в каждом матче. Для этого нас всех собрали и для этого мы играем, чтобы выигрывать и занимать высокие места».

Помимо новых игроков, в хоккейном клубе «Мурман» теперь новый главный тренер - мастер спорта из Архангельска Олег Батов. Он готов вести ребят к победе, главное, чтобы эпидемиологическая обстановка не подвела.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Кубок России в этом году очень рано начинается, 31 июля, и до 8 августа. Потом приедем и будем планировать сбор дальше. Посмотрим, как будет обстановка в стране, куда можно будет выехать».

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» играет в суперлиге. У команды всегда была сильная поддержка со стороны болельщиков, которые уже ждут новых зрелищных игр от любимых хоккеистов. А Мурманский морской торговый порт является одним из основных партнёров хоккейного клуба. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта.