Хоккеисты «Мурмана» не смогли преодолеть «Волгу»

Мурманские хоккеисты, выступающие в чемпионате России, продолжают серию домашних матчей.

Встреча ХК «Мурман» с ульяновской командой «Волга» началась с результативного пенальти от гостей, после которого мяч то и дело прилетал в ворота «Мурмана». Да так, что на перерыв спортсмены ушли при счёте 2:5 в пользу «Волги».

Отыграться на своём поле нашей дружине не получилось и во второй половине встречи цифры на табло явно не порадовали заполярных былинщиков. 3:9 в пользу ульяновского клуба.

Следующая домашняя игра на стадионе «Строитель» состоится 20 февраля в 18.30. «Мурман» сыграет против хабаровского «СКА-Нефтяника».

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками… Надо разбираться с ребятами».