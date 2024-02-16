День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.24 19:30
Хоккеисты «Мурмана» не смогли преодолеть «Волгу»
Мурманские хоккеисты, выступающие в чемпионате России, продолжают серию домашних матчей.
Встреча ХК «Мурман» с ульяновской командой «Волга» началась с результативного пенальти от гостей, после которого мяч то и дело прилетал в ворота «Мурмана». Да так, что на перерыв спортсмены ушли при счёте 2:5 в пользу «Волги».
Отыграться на своём поле нашей дружине не получилось и во второй половине встречи цифры на табло явно не порадовали заполярных былинщиков. 3:9 в пользу ульяновского клуба.
Следующая домашняя игра на стадионе «Строитель» состоится 20 февраля в 18.30. «Мурман» сыграет против хабаровского «СКА-Нефтяника».
Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками… Надо разбираться с ребятами».
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Алина
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Кузьма П.
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