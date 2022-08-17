Хоккеисты «Мурмана» прервали череду поражений, победив «Родину»

Четвертый мачт за Кубок России по хоккею с мячом против команды «Родина» выдался для заполярных спортсменов удачным.

Четвертый мачт за Кубок России по хоккею с мячом против команды «Родина» выдался для заполярных спортсменов удачным.

Напомним, игры проходят в Кемерово на стадионе «Химик».

Для кировской «Родины» этот сезон также не задался. Они, как и «Мурман», проиграли первые три матча. Но и встреча с нашими хоккеистами не увенчалась для вятского клуба успехом. Заполярные спортсмены открыли счёт на 8 минуте, но «Родина» не сдавалась, к концу матча почти сократив счёт. Только грубые нарушения и удаление нескольких игроков на скамейку штрафников помогли «Мурману» обыграть соперника.

Итоговый счёт на тало 5:3 в пользу северян.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «До этого мы играли с хорошими соперниками. Сегодня ребята молодцы, справились».