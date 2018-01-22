Хоккеисты «Мурмана» засиделись в высшей лиге

Хоккеисты из клуба «Мурман» громят соперников с неприличными для этого вида спорта результатами. Клуб давно перерос высшую лигу и на матчи выходит как на легкую разминку. Вот и встреча на домашнем поле с Красногоркой командой «Зоркий-2» получилась предсказуемой.

По словам постоянных болельщиков, «Мурман» засиделся в высшей лиге, играют хоккеисты на две головы лучше, чем самые расторопные соперники. Вот и в этот раз сборная из города Красногорска Московской области несёт «потери». Матч проходил большую часть у ворот гостей, да так, что гости едва успевают отбиваться. Ну, а наш вратарь в это время скучает и даже позволяет себе немного размяться перед воротами. Но ветераны спорта, помнят времена, когда «Мурман» не был грозой ледовых баталий.

Конечно, приятно, когда любимая команда выигрывает, но от предсказуемости теряется интерес, возможно, поэтому на трибунах стадиона строитель немноголюдно. А те, кто, несмотря на лёгкий мороз, пришёл посмотреть матч, знают, что в составе сборной всего три мурманских хоккеиста, все остальные – легионеры. Да и низкая популярность бренда, в отличие от своего собрата - хоккея с шайбой, объясняется очень просто.

Разница в уровне игры команд тоже не секрет, опытному «Мурману» приходится выходить на лёд против молодёжных клубов. Суперлига, которой грезят как болельщики, так и сами хоккеисты, требует значительно больших финансовых затрат. Клуб и так во многом существует благодаря спонсорской поддержке крупных предприятий города. Без такой помощи под вопросом стало бы само существование сборной.