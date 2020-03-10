Хоккеисты Северного флота поздравили северянок с 8 марта на льду, пропустив в свои ворота 8 шайб

В преддверии Международного женского дня хоккеисты команды «К-21» провели товарищеский матч с женщинами. Игра состоялась на ледовом корте Мурманского Нахимовского военно-морского училища. В ней приняли участие командующий Северным флотом Александр Моисеев и другие военнослужащие.

Против мужчин в матче бились 16 служащих на Северном флоте дам. Игра носила дружеский характер. Мужчины галантно пропустили в свои ворота восемь шайб, ответив только шестью.

В завершение товарищеского матча командующий Северным флотом поздравил женскую команду с наступающим 8 марта, хоккеисты вручили девушкам цветы и подарки.