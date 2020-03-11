Хоккеисты скрестили клюшки в Ледовом дворце

На спортивной арене Ледового дворца скрестили клюшки «Красные Лисы» и КСШОР. Сегодня удача сопутствует команде комплексной спортивной школы олимпийского резерва, счёт на табло в конце третьего периода 7:3.

Дмитрий Кучеренко, хоккеист: «Соперники у нас были сильные».

Мальчишки 12 лет уверенно держатся на коньках, ловко рассекая ледяную поверхность и даже показывают яркие игровые приемы.

Многих из ребят родители ещё дошкольниками привели в хоккей, с тех пор любовь к этому жёсткому виду спорта у них самая настоящая.

Роман Вевенко, хоккеист: «Мы дома смотрели телевизор, я захотел и спросил, а можно я туда пойду. И в первый же день стал кататься».

Тренер Александр Чубарь говорит, что до настоящего мастерства молодым хоккеистам ещё далеко. Чтобы совершенствовать навыки надо больше тренироваться и встречаться с игроками из других регионов.

Александр Чубарь, тренер КСШОР, г. Мурманск: «Уровень так себе, хочется играть с сильными соперниками. А здесь соперники нашего уровня, хочется играть с хорошими игроками, потому что мы приезжаем в другие регионы и проигрываем. У нас нет игровой практики».

Для того чтобы юные спортсмены могли дальше совершенствоваться в зимних видах спорта в Мурманске, на улице Орликовой построят современный ледовый дворец, который станет современной тренировочной базой для мурманских хоккеистов и фигуристов.