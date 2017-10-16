Хоккей с шайбой – открытие сезона любительских команд

Все - на хоккей! В городе стартовала серия игр на кубок Мурманска по хоккею с шайбой. В сражениях схлестнулись восемь лучших любительских команд областного центра, которые шайбой занимаются в свободное от работы и учёбы время. Таким образом, спортсмены решили открыть новый хоккейный сезон в столице Заполярья.

Пока взрослые переодеваются и готовятся к баталиям на льду, удары и технику игры на корте Ледового Дворца спорта отрабатывают начинающие хоккеисты. Восемь детских команд тренируются одновременно, поэтому создаётся впечатление, что лёдовая площадка забита полностью. Несмотря на тесноту и периодическую неразбериху, работать по-другому не получается. Качественного льда в Мурманске критически мало.

- Ледового Дворца спорта не хватает нам. Желающих заниматься с каждым годом всё больше и больше, поэтому группы переполнены и нам приходится решать таким образом проблему проведения тренировок, выпуская по несколько групп в одно время на лёд, - посетовал Андрей Ефремов, тренер команды ДЮСШ № 6 «Красные лисы».

Такие условия, конечно же, сказываются и на качестве подготовки мурманских хоккеистов. Это отмечают и игроки любительской лиги: из-за того, что лёд постоянно занят, тренироваться им приходится поздним вечером. Тем не менее, на кубок игроки команд вышли подготовленными, со здоровой спортивной злостью и со стремлением прорваться в финал.

- Начало сезона. Обкатываем, пробуем лёд – говорит Александр Заборщиков, президент Федерации хоккея г.Мурманска. - Игры короткие, все по 15 минут. Очень скоростной режим. Посмотрим, кто чего стоит в этом году. Кто и как лето провёл. Будет видно уже сегодня.

Сражения за кубок города длились до вечера. Победителем стала команда «Авангард». А закончится хоккейный сезон 2017-2018 годов 26 мая игрой, посвящённой 80-летию Мурманской области.