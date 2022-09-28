Хоккейная команда «Арктика» начала свой второй сезон в Первенстве национальной молодёжной хоккейной лиги

Соперником нашей команды стал хоккейный клуб «Металлург» из Череповца, который примет «Арктику» на своей ледовой арене.

Наш клуб наравне с командой «Алмаз», играющей в молодёжной хоккейной лиге, входит в систему команды «Северсталь», выступающей в Континентальной хоккейной лиге. В отличие от наших, хоккеисты из Череповца уже провели четыре домашних матча нынешнего сезона, в которых потерпели поражения от «Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) и «Динамо-576» (Санкт-Петербург). Не получилось выиграть у них и в матче с нашей командой. «Арктика» взяла первую в сезоне победу, счёт на табло застыл на отметке 1:3.

Напомним, молодёжный хоккейный клуб «Арктика» был создан в 2021 году по инициативе губернатора. В прошлом сезоне команда заняла шестое место в «Западной конференции», набрав 46 очков. В плэй-офф завершил своё участие на стадии 1/8 финала, уступив клубу «Россошь» из Воронежской области в четырёх матчах.