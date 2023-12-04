Хоккейная команда «Мурман» в сухую обыграла свердловский «СКА-Уральский Трубник» в домашнем матче Суперлиги по хоккею с мячом

На улице минус 12 градусов, но, несмотря на это, болельщики пришли поддержать свою родную команду «Мурман».

Поклонники хоккея с мячом пришли болеть за любимый «Мурман» в первой домашней игре чемпионата России. На льду стадиона «Строитель» наши хоккеисты выступили против команды «СКА Уральский Трубник» из Свердловской области.

Юрий Осипенко, болельщик ХК «Мурман»: «Хотелось бы, прежде всего, поздравить наш город Мурманск с началом хоккейного сезона, всех наших болельщиков, кто, несмотря ни на какую погоду, приходят на эту игру. Лучшую игру в мире!».

Новый сезон Суперлиги в Мурманске открывали под звуки саксофона и шум фейерверков перед игрой.

Наша команда обновилась в этом сезоне, спортсменам ещё предстоит поработать над сыгранностью и сплочённостью.

Александр Масько, президент ХК «Мурман»: «Мы выступаем в этом сезоне обновленным составом, мы имеем новый тренерский штаб, который задали новый тон команде. Мы видим обновленную картинку игры. Если вы посмотрите по позиционно игроков, то тренера кардинально поменяли местами их, мне кажется, они угадали с этой переменой».

И «Мурман» уже начал показывать результаты. В том числе благодаря поддержке правительства региона, администрации города и давних партнёров клуба – Мурманского морского торгового порта.

Виталий Власов, директор по производству АО «Мурманский морской торговый порт»: «В этом году мы помогли с освещением на стадионе. Мы установили новые лампы. Это должно радовать болельщиков и игрокам комфортнее играть. Я хотел бы пожелать нашим хоккеистам честной и безопасной игры, а нашим болельщикам - красивой игры и побольше положительных эмоций».

Игра для наших спортсменов вышла удачной - «Мурман» победил хоккейную команду «СКА Уральский Трубник» в сухую со счётом 4:0. Тренер заполярных спортсменов поделился секретом успеха.

Эдуард Саксонов, главный тренер ХК «Мурман»: «Самоотдача ребят, начиная от нападения, заканчивая обороной – были поставлены задачи играть до последнего момента, пока мы мяч не отберём».

Олег Хайдаров, и.о. главного тренера ХК «СКА-Уральский трубник»: «Весь первый тайм, наверное, ни одного такого острого момента не создали практически. А далее совершили ряд ошибок, за которые поплатились».

Следующий домашний матч в Суперлиге «Мурман» сыграет с кировской «Родиной».