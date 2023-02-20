Хоккейная сборная Северного флота за 8 игр регионального чемпионата забила 105 шайб!

В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сборная Северного флота на ледовой арене в Североморске одержала победу над хоккейной командой «Мурман-КСШОР».

Неполнота состава команды соперника - 9 человек с вратарём - не позволила гостям играть на равных с хозяевами. После первого периода счёт был 5:1, после второго уже - 12:2. А итог матча 16:2.

В текущем сезоне чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой североморцы провели восемь игр и не потерпели ни одного поражения, забив в ворота соперников более 105 шайб.