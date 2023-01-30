День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.23 19:30
Хоккейный клуб «Арктика» продолжает одерживать победы на выездной серии матчей
В рамках серии выездных матчей молодёжный хоккейных клуб «Арктика» встретился с командой «Видное» на ледовой арене в Подольске.
В первом матче интрига сохранялась до последних минут, но решительность заполярной команды позволила хоккеистам вырваться вперёд в третьем периоде и завершить игру со счётом 5:7.
Во второй игре «Арктика» уверено победила подмосковных хоккеистов с разгромным счётом 0:6. Команда контролировала ход матча и не дала ни единого шанса сопернику надеяться на положительный исход встречи.
Напомним, что накануне «Арктика» одержала победу над хоккейным клубом «Брянск» с рекордным счётом 2:11 - это самая крупная победа в истории заполярного клуба.
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