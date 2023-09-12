Хоккейный клуб «Арктика» скоро стартует на всероссийских соревнованиях

16 и 17 сентября соперником мурманской команды на первенстве национальной Молодёжной хоккейной лиги станет дебютант– команда из города Чехов МХК «Гранит».

Матчи состоятся в Ледовом дворце города Мурманска, начало в 13.00.

Вторым соперником на сентябрьском отрезке первенства НМХЛ станет хоккейный клуб «Ермак» из города Ангарск. Игры состоятся 21 и 22 сентября так же на домашнем поле «Арктики», начало в 19.00.

Напомним, что заполярная хоккейная команда в сезоне 2022/2023 занял 6-е место в Западной конференции набрав 43 очка. Состав клуба в период межсезонья претерпел серьёзные изменения, связанные с регламентом первенства. Его покинули игроки 2002 года рождения, которые уже не могут в силу возраста выступать в первенстве НМХЛ.