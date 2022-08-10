Хоккейный клуб «Мурман» готовится к первому этапу Кубка России по хоккею с мячом

Сейчас хоккеисты находятся в городе Кемерово, где у них проходят тренировочные сборы. В рамках товарищеских матчей парни уже сыграли с клубом «Ак Барс-Динамо» (г.Казань), счёт 5:6 в пользу команды из Татарстана и с «Динамо» (Москва), 14:4 - в пользу действующих чемпионов страны.

Сейчас хоккеисты находятся в городе Кемерово, где у них проходят тренировочные сборы. В рамках товарищеских матчей парни уже сыграли с клубом «Ак Барс-Динамо» (г.Казань), счёт 5:6 в пользу команды из Татарстана и с «Динамо» (Москва), 14:4 - в пользу действующих чемпионов страны.

Но ребята продолжают усердно тренироваться и готовиться к соревнованиям, матчи в рамках кубка стартуют 13 августа, когда мурманчане вновь встретятся с соперником из Казани.