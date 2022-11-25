Хоккейный клуб «Мурман» готовится к первому в этом сезоне домашнему матчу

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Ребята все пришли из разных команд. Хорошие, сыгрываются. Думаю, что потихонечку у нас всё лучше и лучше получаться будет. Завтра играем! Приходите смотреть, всё и увидите сами».

Он состоится уже завтра в час дня на стадионе «Строитель».

Хоккеисты «Мурмана» вновь рассекают коньками по родному льду! Буквально на днях команда вернулась с гостевых игр и практически сразу же приступила к тренировкам. По словам игроков, времени на раскачку совсем нет, сезон в самом разгаре и команде необходимы дополнительные очки.

Дебютные игры дались им непросто, в составе много «новичков», однако парни держатся уверено. К примеру, Александр Антонов, только в этом году перешёл в «Мурман» из архангельского «Водника».

Александр Антонов, нападающий ХК «Мурман»: «Разница есть в каждой команде, какие-то свои особенности. Но это внутренняя кухня. Для меня необычного ничего нет, всё нормально, с ребятами все знакомы, мячик круглый - он для всех одинаковый, клюшки одинаковые, ворота есть, поле есть, так что ничего страшного тут нет».

Первые три игры – и три поражения. Радует, что на четвёртый раз команда портовиков всё же смогла переломить череду неудач. Главный тренер Олег Батов уверен, что впереди у ребят много трудной, но необходимой работы.

Олег Батов, главный тренер ХК «Мурман»: «Ребята все пришли из разных команд. Хорошие, сыгрываются. Думаю, что потихонечку у нас всё лучше и лучше получаться будет. Завтра играем! Приходите смотреть, всё и увидите сами».

В эту субботу, 26 ноября, в час дня хоккейный клуб «Мурман» сыграет с «Кузбассом» на домашней арене. Верных болельщиков ждёт вкусная каша, а для самых маленьких можно будет приобрести сладкую вату.

Напомним, «Мурман» выступает в суперсиле чемпионата России по бенди. Ключевую поддержку клубу оказывает правительство области, городская администрация и Мурманский морской торговый порт.