Хоккейный клуб «Мурман» на родном льду победил «Кузбасс»Хоккейный клуб «Мурман» на родном льду победил «Кузбасс»

Встреча закончилась со счётом 4:2. Это первая домашняя игра в сезоне.

Напомним, «Мурман» сейчас выступает в суперлиге по хоккею с мячом. Игра из-за введённых в регионе коронавирусных ограничений прошла без зрителей, но это не значит, что её никто не увидел. Самые преданные болельщики наблюдали за матчем, стоя за пределами стадиона «Строитель». Препятствием к проведению игры на открытом воздухе могла стать слишком тёплая погода – ещё два дня назад на поле лежал песок. Лёд всё же успели подготовить в срок практически при нулевой температуре, но команды потренироваться на нём не успели.

Александр Кротов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»: «Гости не смогли потренироваться и провести раскладку. Фактически мы вышли сразу на игру. Конечно, это все скомкано получилось, но таковы реалии на сегодня».