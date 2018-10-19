Перед началом нового игрового сезона Хоккейный клуб «Мурман» отправился на тренировочные сборы в Швецию. Двенадцатидневные сборы в городе Хапаранда - завершающий этап подготовки наших хоккеистов к предстоящим играм в Суперлиге за Кубок России по хоккею с мячом.

Около двух недель мурманские спортсмены будут оттачивать мастерство, после чего, 3 ноября, их ждет первая игра в Кирове, с которой и начнется борьба за Кубок в высшем дивизионе. А уже 15 ноября мурманские хоккеисты встретятся с сыктывкарским клубом «Строитель» на домашнем льду. Напомним, что по итогам Всероссийских соревнований по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги хоккейный клуб «Мурман» занял первое место и получил право выступать в Суперлиге. В связи с выходом в высший дивизион состав команды был значительно обновлен – в него включены 10 новых игроков.