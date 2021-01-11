Хоккейный клуб «Мурман» первую игру 2021 года провёл на Урале, где проиграл местной команде

Во второй части регулярного Чемпионата России в суперлиге мурманский клуб сыграл с «Уральским трубником». Начало игры осталось за хозяевами ледовой арены.

Уже первая атака «трубников» завершилась взятием наших ворот. К концу первого периода преимущество стало ещё ощутимее. Второй период мурманчане начали с атак и отыграли три мяча, но столько же и пропустили. 3:6 – поражение северян, которые теперь держат путь в Новосибирск, где 13 января их соперником станет местный «Сибсельмаш».

Александр Кротов, главный тренер хоккейного клуба «Мурман»: «В первом тайме мы проиграли, в первую очередь, ещё в движении. А что касается второго тайма, то уже вышли, хотели сыграть агрессивно, вроде, забили гол, но, как мы просто пропускаем! Это ни в какие ворота не лезет!».