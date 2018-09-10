Хоккейный клуб «Мурман» получит собственный стадион

Хоккейный клуб «Мурман» вышел в Суперлигу. В новом спортивном сезоне команда будет бороться за Кубок России. А в ближайшие годы у хоккеистов появится собственный тренировочный центр в Мурманске.

Накануне первой игры в высшем дивизионе хоккеисты и главные партнеры клуба встретились с журналистами.

Уверенная победа хоккейного клуба «Мурман» во Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги в прошлом сезоне обеспечила нашим хоккеистам выход в Суперлигу. Теперь команду из Заполярья ждут игры с сильнейшими соперниками - опытными игроками Суперлиги.

- Бороться за победу в высшем дивизионе команда будет в обновленном составе, - сообщил Сергей Чернецкий, главный тренер ХК «Мурман». - В неё вошли десять новых опытных игроков из других команд страны. Для «Мурмана» - это второй в истории выход в Суперлигу. Партнеры клуба возлагают на нынешний состав большие надежды.

- В целом хочется сказать, что команда обладает сегодня всеми ресурсами, - сообщил Александр Масько, президент ХК «Мурман», генеральный директор ПАО «ММТП». - И человеческими ресурсами, и административными. Мы будем дальше её поддерживать. Надеемся, что этот сезон, во-первых, станет не единственным в Суперлиге для нас, а во вторых, с каждым годом мы будем двигаться все выше и выше.

В ближайшие годы единственный в Заполярье профессиональный хоккейный клуб получит собственную базу для тренировок. Благодаря победам «Мурмана» хоккей с мячом стал в нашем регионе базовым видом спорта. Строительство специализированного крытого катка планируется в мурманской Долине Уюта. Это решение принял партнер клуба - правительство Мурманской области.

- У нас большие планы на создание условий для тренировок команды. Мы получили поручение от губернатора Мурманской области о создании такого мега проекта в Долине Уюта, - сообщила журналистам Светлана Наумова, председатель комитета по ФКиС МО, - строительства большого крытого катка, в первую очередь для хоккея с мячом и других видов спорта.

Первый этап Кубка России по хоккею с мячом среди мужских команд сезона 2018-2019 пройдёт в Ульяновске. Начнётся он уже 16 сентября с серии товарищеских игр и продлится пять дней, до 21 сентября включительно.