Хоккейный клуб «Мурман» продолжает серию игр за Кубок России по хоккею с мячом сезона 21-22

В этот раз наши хоккеисты встретились с кировской «Родиной».

Матчи проходят на льду стадиона «Волга-Спорт-Арена» в Ульяновске. Трансляции игр ведут на YouTube-канале местного хоккейного клуба. Найти записи так же можно через группу спортивной Федерации в соцсети «ВКонтакте» или же на официальном сайте «Русбенди».

Что касается минувшей встречи, то ХК «Мурман» первый период закончил оптимистично, «Родина» лидировал всего на один мяч - 4:3. А вот потом хоккеисты из Кирова перешли в активную атаку, встреча закончилась со счетом 11:4 в пользу «Родины».

Нашу сборную ближайшее время ждёт ещё пара матчей. С хозяевами арены клубом Ульяновская «Волга» и «Водником» из Архангельска.