Хоккейный клуб «Мурман» продолжает участие в первом этапе Кубка России по бенди

За плечами наших спортсменов уже четыре матча. К разочарованию болельщиков ни одной победы одержать нашей сборной не удалось.

В последней ледовой схватке мурманская команда сошлась с ульяновской «Волгой». В первом тайме соперники забили нашим два мяча за две минуты, северяне ответили одним голом. Во второй половине игры «Мурману» удалось выровнять счёт, однако, такое положение долго не продлилось и хоккеисты «Волги» ещё трижды поразили ворота мурманской команды, которая смогла ответить только двумя удачными атаками.

Итоговый счёт встречи 5:3 в пользу ульяновцев.

Сейчас «Мурман» находится на последней строчке турнирной таблицы.